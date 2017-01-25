回饋社會 北市洲子福德協會捐2組自動心肺復甦術機
社團法人台北市洲子福德協會25日捐贈2組「自動心肺復甦術機」給台北市消防局，由局長吳俊鴻代表接受。
吳俊鴻指出，洲子里土地公廟位於內湖科學園區內，已有百年歷史，更是當地的信仰中心，無論是即將進駐的廠商，還是當地上班的民眾，都會至該廟祈求工作順利。
社團法人台北市洲子福德協會本著熱心公益之精神，捐贈消防局自動心肺復甦術機2組，將信眾之捐輸回饋社會，彰顯大愛精神。
這兩組自動心肺復甦術機可提供病患高品質心肺復甦術，同時降低施救者在送醫過程中施救的風險，並提高傷病患存活率，幫助更多需要的人。
吳俊鴻同時表示，消防局自88年6月1日「金鳳凰專責救護隊」成立以來，累計至106年1月25日，計有708位到院前心肺功能停止患者(OHCA)康復出院，期待社團法人台北市洲子福德協會所捐贈的自動心肺復甦術機，能幫助更多到院前心肺功能停止患者康復出院。
截至目前，台北市消防局共有自動心肺復甦術機14組，皆為善心人士所捐贈，配置於各個分隊協助到院前緊急救護工作。
(中時)
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