戴忠仁過年最想幹嘛？不是吹牛竟是「吹螺」
有觀眾寫email向《國寶檔案》主持人戴忠仁拜年，問他過年假期想做什麼？戴忠仁竟回答：「吹螺」？！而且是超乎想像、兩把價值約一億的螺！觀眾表示不相信，但戴忠仁信誓旦旦說：「係金ㄟ」，真想吹螺不是吹牛！
戴忠仁表示，他原先一直認為最貴的螺是在以潮州菜出名的香港尚興，平均一隻海螺賣到新台一萬兩千元到一萬五千元，直到2011年，紐約一件乾隆款的白色法螺，拍賣價竟然高達新台幣3850萬！戴忠仁才赫然發現吹的螺可比吃的螺貴多了。
然一山還有一山高，戴忠仁在南臺灣看到兩件更名貴的法螺，其中一件白色的法螺，不僅刻有乾隆年製款，而且螺殼上還浮雕七佛，工藝技巧高超；另一件法螺除鑲金邊、嵌寶石外，殼身上還刻了梵文，戴忠仁更發現，它的螺紋是自左向右旋轉成長的，這正是所謂的「右旋螺」，數量極為稀少，是乾隆皇帝供佛時的御用法器，相傳當年佛祖弘法時，聲音宏亮如有法螺傳音一般，因此後來逐漸演變使海螺作為法器，尤其以乾隆時期的宮廷法螺最為講究，然數量稀少，至今只有一件乾隆款的法螺在市場流通過，其餘大都在兩岸的故宮。
戴忠仁是高雄人，因此佛光山佛陀記念館的館長如常法師，熱情邀約他放假返鄉時上山走走，戴忠仁則一直在思考該如何開口，才能讓館長同意他吹吹那兩把舉世最珍貴的法螺！他非常擔心，當館長知道他的「新年願望」後，從此就上不了山了！
(中時電子報)
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