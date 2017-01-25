魏明谷到彰基、秀傳探視病童 發送紅包、禮物

彰化縣長魏明谷到彰化基督教醫院探視病童。（吳敏菁攝）

彰化縣長魏明谷到秀傳紀念醫院探視病童。（吳敏菁攝）

過年大團圓，家家戶戶忙圍爐，生病住院的兒童卻不能回家過年，彰化縣長魏明谷掛念醫院留院病童，25日上午前往彰化基督教兒童醫院、秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院探視病童和家長，發送紅包及貼心小禮物，在醫院感受到年節喜氣，並預祝早日康復出院。

今天縣長魏明谷在彰化基督教醫院副院長周志中﹑秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院院長李佩淵等陪同下，探視病童，鼓舞他們勇敢，很快就要好起來了。

魏明谷說，春節是家人團聚的時刻，對於生病而無法回家的住院病童和家屬來說，需要給予更大的溫暖與關懷，春節前特別來到醫院探訪病童及家屬，親贈紅包及禮物，表達關心之意、關注院童恢復情況、為小朋友加油打氣，並預祝他們早日康復、健康成長。

(中時)