網路直播初體驗 吳敦義：我沒有養網軍的習慣

前副總統吳敦義。（資料照片／鄧博仁攝）

國民黨黨魁之爭白熱化，前副總統吳敦義今日親自上Yahoo TV《彭博士觀風向：吳敦義真心話》接受專訪，與網友直接對決！面對彭啟明詢問是否有在經營網路，吳敦義澄清說：「我沒有養網軍的習慣」。

前總統吳敦義參與今日Yahoo TV《彭博士觀風向》，這也是吳敦義首次參加網路直播。吳敦義從25歲開始從政，中間歷經4000票之差落選，沉潛2年，一路下來，歷經約40年，並非一帆風順。

最近網路瘋傳的影音〈義無反顧〉，吳敦義說，那不是他作詞作曲，但有表達出國民黨的訴求。如果只推出一支廣告或宣傳的曲子，想要包容所有年齡、性別的族群是有困難的，所以第一次先訴求國民黨光輝的歷史。

彭啟明詢問，目前在臉書搜尋，吳敦義已有18個相關社團、4個粉絲專頁，有開始經營網路嗎？吳敦義澄清說：「我沒有養網軍的習慣」，因為這需要很多的經費跟人力，而且他對網路相對陌生，對傳媒懂得比較多，但網路還需要多多學習。最近的確有網友建議要創建官方的FB或網站，吳敦義說，自己已經在考慮，因為離選舉5月20日只剩不到4個月，時間滿緊迫的，希望有熟悉網路的朋友來幫忙。

(中時電子報)