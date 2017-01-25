網路直播初體驗 吳敦義：我沒有養網軍的習慣
國民黨黨魁之爭白熱化，前副總統吳敦義今日親自上Yahoo TV《彭博士觀風向：吳敦義真心話》接受專訪，與網友直接對決！面對彭啟明詢問是否有在經營網路，吳敦義澄清說：「我沒有養網軍的習慣」。
前總統吳敦義參與今日Yahoo TV《彭博士觀風向》，這也是吳敦義首次參加網路直播。吳敦義從25歲開始從政，中間歷經4000票之差落選，沉潛2年，一路下來，歷經約40年，並非一帆風順。
最近網路瘋傳的影音〈義無反顧〉，吳敦義說，那不是他作詞作曲，但有表達出國民黨的訴求。如果只推出一支廣告或宣傳的曲子，想要包容所有年齡、性別的族群是有困難的，所以第一次先訴求國民黨光輝的歷史。
彭啟明詢問，目前在臉書搜尋，吳敦義已有18個相關社團、4個粉絲專頁，有開始經營網路嗎？吳敦義澄清說：「我沒有養網軍的習慣」，因為這需要很多的經費跟人力，而且他對網路相對陌生，對傳媒懂得比較多，但網路還需要多多學習。最近的確有網友建議要創建官方的FB或網站，吳敦義說，自己已經在考慮，因為離選舉5月20日只剩不到4個月，時間滿緊迫的，希望有熟悉網路的朋友來幫忙。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。