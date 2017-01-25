春節出遊好去處！科博館秋海棠展邀客

國立自然科學博物館即日起推出「賞紋：野生秋海棠育種及種原保存特展」，邀民眾來走春。(林欣儀翻攝)

春節假期何處去？科博館即日起推出「賞紋：野生秋海棠育種及種原保存特展」，展出世界獨一無二的秋海棠雜交品系，另科學中心有全新登場的「物理世界」，試營運期間每天開放100個名額，邀民眾來歡度春節假期。

美麗的秋海棠能呈現出甚麼樣姿態？「賞紋」展策展人胡維新表示，科博館在豐富的種原基礎上進行人工育種，這次展出過去幾年透過組織培養和種子超低溫保存等生物技術，同時介紹繁殖技術的建立，為未來商業使用開啟更多的可能性。

科博館副館長周文豪說，賞心悅目的植物體是透過一點一滴的栽培，歡迎民眾到科博館駐足賞紋，欣賞這群上帝與人類聯手創造的結晶。

此外，在科學中心則有科博館與台達電子文教基金會聯手打造的「物理世界」，從試營運至今，吸引許多大、小孩子來體驗物理的樂趣。科博館館長孫維新說，透過一系列有趣的互動遊戲，可讓大人、小孩了解一般被認為艱深的物理原理，像是電磁學的有趣、水龍捲的形成等。

(中時)