眼睛業障重！假援交妹吸睛，男大生險受騙

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20歲男大生（左）誤信應召站援交妹編撰的可憐身世，差點匯出「英雄救美」的18萬代價。（盧金足翻攝）

應召站利用美貌的照片充當援交妹，引誘涉世未深的男大生上當。（盧金足翻攝）

「援交妹照片假的，詐騙才是真的！」男大生和援交妹的社群軟體LINE對話，一步步掉進詐陷阱。（盧金足翻攝）

「眼睛業障重！攏係假的！」涉世未深的陳姓大學生，在網路認識身材面貌姣好，綽號「曉玲」的女子，曉玲告知陳男因家境不佳，委身於應召站工作，激發男大生的正義感，深表同情，想要匯出18萬元英雄救美，經警方苦口婆心勸誡此為詐騙手法，千萬別上當，男大生才恍然大悟的直呼「援交妹照片假的，詐騙才是真的！」

警察局第6分局永福派出所員警劉家均，見20歲陳姓大學生在超商徘徊，拿著手機講不停，疑為車手提領贓款，趨前了解，原來這名男大生為助姿色貌美的援交女子脫離應召站，藉由購買點數卡「以點數消費爭取應召女子休息時間」，並經應召站不斷鼓吹「匯18萬就能讓美人脫離應召站」的手法詐騙。

警方表示，兩人以社群軟體LINE持續交談，期間應召女子不斷要求陳男只要花5000元代價，就可以將她約出去，換取時間避免遭他人蹂躪，並告知陳男日後會將錢歸還，並回報救命之恩，陳姓大學生一時不察，購買點數交給對方。

「求求你幫幫我好不好！」應召站見陳男單純，食髓知味，由曉玲在網路上祭出苦肉計，繼續遊說男大生匯款18萬元，就可以幫助她脫離應召站，曉玲也承諾會好好答謝陳男救命之恩，應召站編撰的假劇情，讓男大生差點英雄難過美人關。

警方指出，正當陳男要匯款時，剛好被永福所員警盤查，經告知為假援交真詐財詐騙手法，陳男一時還不太相信，經員警勸誡後才醒悟，及時保住18萬元。

警方提醒，近來詐騙案件猖獗，若遇到詐騙案件應冷靜查證，並撥打110或反詐騙專線165查證，才能杜絕遭詐騙情事發生。

(中時)