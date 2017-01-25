啟用後首次春運 新竹轉運站嚴正以待

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新竹轉運站去年8月啟用。（徐養齡翻攝）

新竹轉運站為因應啟動後首次春節運輸，推出6大因應措施。（徐養齡翻攝）

新竹轉運站去年8月啟用後，即將面臨首次春節運輸潮，市府嚴正以待，邀集客運業者密集開會，推出6大措施因應，必要時隨機加班開車疏運搭車潮。

新竹市有竹科、清交大等產學重鎮，外來人口眾多，春節返鄉、出遊潮帶來的運輸量相當驚人，今年又適逢轉運站首次面對春節運輸，市長林智堅責成交通處做好各項準備，務必讓轉運站運轉順暢。

交通處指出，今年春節連假推出6大因應措施，首先針對後站停車場進行鋪面重鋪，且移除電桿、全面管線地下化，並採人車分道規劃行人步行動線。

其次調整大客車下客區於地下道5號出口側，並增加東南街1巷轉運站門口2處下車格位。原到站下車區劃設4席大客車停車位，供短時間增加的國道大客車輛儲備停靠。

小客車臨停區劃設1席計程車招呼站，以利民眾搭乘計程車。轉運站內部分地坪因屬舊有水溝，於營運後產生破損情形，已全面完成改善。另協調客運業者視人潮情形，機動加開加班車因應。

交通處表示，盼藉由去年中秋假期疏運經驗，掌握新竹轉運站的營運情形及旅客乘車特性，讓乘客在搭乘時皆能享有最有效率的運輸品質。

(中時)