啟用後首次春運 新竹轉運站嚴正以待
新竹轉運站去年8月啟用後，即將面臨首次春節運輸潮，市府嚴正以待，邀集客運業者密集開會，推出6大措施因應，必要時隨機加班開車疏運搭車潮。
新竹市有竹科、清交大等產學重鎮，外來人口眾多，春節返鄉、出遊潮帶來的運輸量相當驚人，今年又適逢轉運站首次面對春節運輸，市長林智堅責成交通處做好各項準備，務必讓轉運站運轉順暢。
交通處指出，今年春節連假推出6大因應措施，首先針對後站停車場進行鋪面重鋪，且移除電桿、全面管線地下化，並採人車分道規劃行人步行動線。
其次調整大客車下客區於地下道5號出口側，並增加東南街1巷轉運站門口2處下車格位。原到站下車區劃設4席大客車停車位，供短時間增加的國道大客車輛儲備停靠。
小客車臨停區劃設1席計程車招呼站，以利民眾搭乘計程車。轉運站內部分地坪因屬舊有水溝，於營運後產生破損情形，已全面完成改善。另協調客運業者視人潮情形，機動加開加班車因應。
交通處表示，盼藉由去年中秋假期疏運經驗，掌握新竹轉運站的營運情形及旅客乘車特性，讓乘客在搭乘時皆能享有最有效率的運輸品質。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。