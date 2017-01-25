生醫產業創新 副總統勉合作求進步
行政院集結各部會在新竹生醫園區成立「生醫產業創新推動方案執行中心」，副總統陳建仁今天出席揭牌典禮，期許以合作代替競爭，以「照顧人、愛的產業」引領台灣再進步。
「生醫產業創新推動方案執行中心」今天在新竹生醫園區生醫科技與產品研發大樓舉行揭牌啟動典禮，副總統陳健仁、科技部長楊弘敦、新竹縣長邱鏡淳等人出席，並參觀生醫產業創新、推動成果。
副總統陳建仁表示，新竹生醫園區在過去並未妥善發展，執行中心的成立，可透過高鐵串聯台灣從南到北的生醫產業聚落，有效拉近人才密集互動，讓生醫廊帶更加完整。
陳建仁指出，生醫產業所研發出的產品，包括新藥、診斷儀器，都可讓全人類獲得健康上的照顧，讓生活更美好，是「愛的產業」，如何吸引國際資金、人才十分重要，各單位應以合作代替競爭，引領台灣再進步，開拓南向及全球布局。
「生醫產業創新推動方案」，是政府推動「五加二」產業創新方案中的主要項目，集結包括行政院科技會報辦公室、科技部、經濟部、衛生福利部、國家發展委員會等部會共同推動。
科技部長楊弘敦表示，「生醫產業創新推動方案執行中心」的成立，將能落實此方案之推動效能，發揮產業領航、專案管理及政府智庫角色。
楊弘敦說，中心執行長由科技部政務次長裘正健擔任，依據總統指示的「連結在地、連結國際、連結未來」3大主軸，提出「完善生態體系、整合創新聚落、連結國際市場資源、推動特色重點產業」4大行動措施，分由各主政部會推動，鏈結產、學、醫界及法人機構之資源能量，目標希望在2020年前促成至少10項新藥、40項高值醫材在國外上市，並打造4個健康旗艦品牌，建置台灣成為亞太生醫研發產業重鎮。1060125
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。