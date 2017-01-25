生醫產業創新 副總統勉合作求進步

行政院集結各部會推動生醫產業創新推動方案，25日在新竹生醫園區成立「生醫產業創新推動方案執行中心」，副總統陳建仁（右6）出席。（新竹縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 106年1月25日

行政院集結各部會在新竹生醫園區成立「生醫產業創新推動方案執行中心」，副總統陳建仁今天出席揭牌典禮，期許以合作代替競爭，以「照顧人、愛的產業」引領台灣再進步。

「生醫產業創新推動方案執行中心」今天在新竹生醫園區生醫科技與產品研發大樓舉行揭牌啟動典禮，副總統陳健仁、科技部長楊弘敦、新竹縣長邱鏡淳等人出席，並參觀生醫產業創新、推動成果。

副總統陳建仁表示，新竹生醫園區在過去並未妥善發展，執行中心的成立，可透過高鐵串聯台灣從南到北的生醫產業聚落，有效拉近人才密集互動，讓生醫廊帶更加完整。

陳建仁指出，生醫產業所研發出的產品，包括新藥、診斷儀器，都可讓全人類獲得健康上的照顧，讓生活更美好，是「愛的產業」，如何吸引國際資金、人才十分重要，各單位應以合作代替競爭，引領台灣再進步，開拓南向及全球布局。

「生醫產業創新推動方案」，是政府推動「五加二」產業創新方案中的主要項目，集結包括行政院科技會報辦公室、科技部、經濟部、衛生福利部、國家發展委員會等部會共同推動。

科技部長楊弘敦表示，「生醫產業創新推動方案執行中心」的成立，將能落實此方案之推動效能，發揮產業領航、專案管理及政府智庫角色。

楊弘敦說，中心執行長由科技部政務次長裘正健擔任，依據總統指示的「連結在地、連結國際、連結未來」3大主軸，提出「完善生態體系、整合創新聚落、連結國際市場資源、推動特色重點產業」4大行動措施，分由各主政部會推動，鏈結產、學、醫界及法人機構之資源能量，目標希望在2020年前促成至少10項新藥、40項高值醫材在國外上市，並打造4個健康旗艦品牌，建置台灣成為亞太生醫研發產業重鎮。1060125

(中央社)