駐巴拿馬大使館宴巴京總主教
駐巴拿馬大使劉德立於當地時間23日晚宴巴京總主教烏尤亞等神職人員，就巴國天主教會籌劃2019年「世界青年節全球青年大聚會」教宗訪巴進程，及台巴雙邊交流等議題廣泛交換意見。
烏尤亞（Jose Domingo Ulloa）表示，巴拿馬有幸獲教宗方濟各選為於2019年1月22日至27日舉辦世青節聚會地，預計屆時將有逾40萬人次來自世界各地之青年來巴聚會，並參與教宗祈福彌撒儀式。烏尤亞盼台灣天主教青年教友屆時也能共襄盛舉。
劉德立特向在場賓客說明現階段台灣推動人道援助、體育交流及技術合作情形，烏尤亞等人對中華民國政府對巴國各界之貢獻深表謝悃。
劉德立與賓客並就台巴兩國天主教會發展、巴國社會福利制度及風俗民情等盡情暢談，餐會歷時2小時，氣氛融洽歡愉。1060125
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。