駐巴拿馬大使館宴巴京總主教

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駐巴拿馬大使劉德立於當地時間23日晚宴巴京總主教烏尤亞等神職人員。（駐巴拿馬大使館提供）中央社 106年1月25日

駐巴拿馬大使劉德立於當地時間23日晚宴巴京總主教烏尤亞等神職人員，就巴國天主教會籌劃2019年「世界青年節全球青年大聚會」教宗訪巴進程，及台巴雙邊交流等議題廣泛交換意見。

烏尤亞（Jose Domingo Ulloa）表示，巴拿馬有幸獲教宗方濟各選為於2019年1月22日至27日舉辦世青節聚會地，預計屆時將有逾40萬人次來自世界各地之青年來巴聚會，並參與教宗祈福彌撒儀式。烏尤亞盼台灣天主教青年教友屆時也能共襄盛舉。

劉德立特向在場賓客說明現階段台灣推動人道援助、體育交流及技術合作情形，烏尤亞等人對中華民國政府對巴國各界之貢獻深表謝悃。

劉德立與賓客並就台巴兩國天主教會發展、巴國社會福利制度及風俗民情等盡情暢談，餐會歷時2小時，氣氛融洽歡愉。1060125

(中央社)