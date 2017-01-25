屏縣府邀吳念真拍返鄉短片 春節前夕催淚
「在國境之南這片寬闊的土地上，陽光始終燦爛，海水依舊湛藍，一如母親溫暖的懷抱，父親厚實的胸膛，他們永遠張開雙手，迎接孩子們返鄉」屏東縣近年人口流失嚴重，縣府與吳念真團隊合作拍攝返鄉短片，吳念真溫暖的旁白，正催促著遊子返鄉。
「熱帶．屏東」返鄉短片由吳念真團隊的導演朱言夏拍攝，走訪屏東各個角落，從空拍鏡頭看到阡陌縱橫的屏東平原、鳳梨田、紅豆田等，訪問「小農餐桌」目尼．杜達利、木瓜農潘昱維、獨立書店「小陽。日栽書屋」蔡依芸、民宿公關林亞蓉及「南國紅逗」李育琳等5個家庭。
他們有的想讓孩子快樂成長、想種出屏東的驕傲、想繼承父親衣缽、想散播文化種子、想邀約更多人來親近屏東的山海，但他們一致都希望能在這片溫暖而明亮的土地，培育出希望。
「要怎麼行銷屏東，才能吸引年輕人回來？」縣長潘孟安表示，屏東正不斷進步成長中，影片中融合返鄉、青農、文創、長照與觀光等議題，以5個面向呈現不一樣的屏東，鼓勵遊子或喜愛這塊土地的人們，返鄉並生根屏東。
「聆聽他們的期待和希望，並盡其所能，跟他們一起共創未來。請務必相信，這裡是成長最快速的地方，因為這裡是屏東。」片尾吳念真的低喃，盼能勾起屏東遊子，在家鄉歷經的美好與無限的可能。
(中時)
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