彰縣警查獲2家遊戲場闢密室118台遊戲機撈金

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彰縣警方查獲兩家遊戲場闢密室118台遊戲機大賭特賭撈現金。（吳敏菁翻攝）

彰化縣警局表示春節期間並無法律假期，將持續掃蕩轄區賭博電子遊戲場所。（吳敏菁翻攝）

沉迷賭博讓人傾家蕩產，家庭失和，春節將屆，彰化縣警察局為遏止賭博歪風，查獲「天生贏家電子遊藝場」、「麥克龍電子遊戲場」涉嫌以擁有合法執照為掩護，在店內擺放賭博電玩，供加入會員之顧客把玩後再以「密室交易」方式換取現金，將負責人、員工和賭客移送法辦。

彰化縣警局日前接獲民眾檢舉轄區某家電玩店涉賭博造成民眾家庭失和問題，經暗中探查蒐證後確認「天生贏家電子遊藝場」、「麥克龍電子遊戲場」涉嫌以擁有合法執照為掩護，闢密室，大玩賭博遊戲，報警檢方指揮偵辦。

檢警警先在23日下午16時在彰化市崙平北路132巷7號「天生贏家電子遊藝場」內，當場查獲賭客與店家在密室洗分換錢賭博行為，現場查扣104台賭博遊戲機和42萬元賭資、賭客11人。

好巧不巧，該店隔壁又獲「麥克龍電子遊戲場」涉嫌賭博案，當場查扣14台賭博遊戲機和24萬元賭資等證物、賭客4人，經偵訊後負責人、員工及多名賭客均坦承兌換現金賭博犯行不諱，均依賭博罪移送彰化地方法院檢察署偵辦。

彰化縣警局表示，縣長魏明谷上任後即再三宣誓掃蕩職業賭場與賭博性電玩決心，呼籲，春節期間並無法律假期，將持續掃蕩轄區賭博電子遊戲場所，讓民眾過個平安的好年。

(中時)