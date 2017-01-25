南英棒球老校友新春初三大團圓

南英商工棒球隊校友預定大年初三（30日）大團圓。（圖／葉國輝提供）

創隊七十年的青棒長壽隊-南英棒球隊，將在早年亞洲巨投李憲宗國手及合庫前教練杜勝三、傑出企業家余鑫全、王建民建興隊時期教練張錫杰、南英前教練許振傑、棒壘球隊教練葉國輝、中華女壘隊總教練葉明山等校友共同發起下，預訂在今年1月30日（周一）大年初三上午十時起在南英棒球場，擧辦【歡慶南英棒球七十大壽暨第四屆《陳清傳盃》棒球趣味大賽】，以感念七十年前創隊的陳清傳老師及接續的王麗旭、吴祥木等教練，為台灣學生棒球樹立優良典範及建立優質隊風的卓越貢献。

今年欣逢南英商工母校百年校慶，又逢母隊創立满七十年，可謂双喜臨門！當天預邀多位重量級貴賓蒞臨同慶，除顯示南英隊在棒壇的不凡貢献外，亦將出現罕見的多對《名師高徒相見歡》溫馨感人畫面，值得期待！

同時為重溫數十年前同隊戰友間的默契及考驗昔日身手落差特將推出《双人對傳比快》、《四壘傳球接力》《限時傳準各壘》《自抛擊球比準》等既趣味又首見的特殊競技！

《會長的話~李憲宗》

想起南英棒球祖師爺~陳清傳總教練，在七十年前應老校長許仲瓙的召喚，毅然放下優厚待遇的工作，返回母校任教並担負創組棒球隊的神聖使命！

不容抹滅的功蹟，即是台南古都被外界讚譽為《棒球國手摇籃》，這殊榮除首推陳總教練之外，應任校長及教練群，犧牲家庭天倫之樂，放棄寒暑假的休養充電，任勞任怨的不畏寒暑用心教導球員，才能有迄今南英這塊金字招牌的歷久彌新！

今天我們這些在南英第一階段功成身退的老校友們(即自1946~1979)，特別選在大年初三，不少校友自工作外地返鄉過年之便，在此慶賀母隊七十大壽，並以續辦第四屆《陳清傳盃》棒球技藝賽，來感念陳總教練創隊的宏恩，亦對南英歷任和現任校長及教練群的卓越領導加苦心奉献，敬致最高敬意與謝忱！

(中時電子報)