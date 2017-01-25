強震週年 賴清德：災後目標是恢復生活
明天是小年夜，也是台南強震週年，市長賴清德今天肯定市府團隊在災後重建的努力，他表示，市府目標不是善款的發放，而是讓災戶恢復正常生活。
賴清德今天率市府團隊召開0206地震週年記者會，由相關局處長報告災後重建成果，賴清德當場給予肯定。
賴清德表示，2016年台南強震是南台灣50年來最嚴重的地震，他感謝各界救災及海內外捐款。市府在災後重建過程中，協助受災居民恢復生活，讓大家回想這起強震時，不是傷亡有多少，居民有多恐懼，而是社會的愛有多大，市民有多麼堅強和勇敢，及市府團隊投入的心力。
他說，他這幾天接觸到維冠大樓災戶及其他受影響市民，多感謝社會幫助及肯定市府團隊，市府的服務精神，都是維冠居民說出來的，各界善款也善用在受地震影響的市民身上。
賴清德表示，市府災後重建的目標，不是善款的發放，而是要恢復災戶正常的生活，他很高興看到洪家益（維冠大樓住戶、雙腿截肢）恢復居家生活，李宗典（維冠大樓住戶、左腳截肢）到公司上班，也看到新生命的誕生，市民不再懼怕，迎接新希望。1060125
(中央社)
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