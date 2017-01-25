南科園區傳跳電 群創一度疏散員工

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台電公司設在南科園區的道爺變電所今天上午傳出設備異常，導致南科園區停電及降壓供電3個多小時，群創光電兩個廠區還一度疏散員工，幸未傳重大損失。

台電公司嘉南供電區營運處指出，道爺變電所在上午8時21分傳出開關設備異常；經排除障礙並啟動備用輸電迴路，8時29分開始恢復低壓供電。再派駐區人員到群創光電六廠、七廠了解狀況後，高壓供電在11時55分左右全面恢復。

群創光電指出，今天早上的無預警降壓供電，造成六廠、七廠停電，經啟動緊急備用電力並疏散人員，員工安全無虞；機器設備經檢修後，下午陸續恢復產線運作。停電雖對生產造成些微影響，但會以趕工方式因應，不會影響客戶權益。1060125

(中央社)