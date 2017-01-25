新北市櫻花季開跑 春節戶外賞櫻

春節何處去？可以到新北賞櫻。新北市農業局「我與櫻花的健康約定」，民眾可藉由相關活動體驗櫻花魅力，並且結合賞櫻健行活動，走出戶外舒展身心。

農業局指出，新北市種植的櫻花總數逾15萬株，先有桃紅花瓣的「臺灣山櫻花」在1-2月份揭開序幕，接著是有重瓣的「八重櫻」嬌豔綻放，緊接著是粉嫩色的「昭和櫻」、「富士櫻」及「吉野櫻」在3月初接力妝點這座城市。

賞櫻地點包括三芝大湖路、青山路、木屐寮及淡水滬尾櫻花大道，還有金山區的中山溫泉公園、土城區公館溝觀光步道及太極嶺、烏來區的瀑布公園、石碇區二格道路等，都是賞櫻的熱門景點。

桃園農改場副研究員吳安娜表示，金山中山溫泉公園、三峽熊空茶園、三芝青山路、石碇二格道路花苞已開始萌動，目前已有1、2成山櫻花陸續綻放，預計在2月中旬便可欣賞到桃紅花色櫻花盛開的美景。

今年度櫻花季第一個開跑活動為2月5日星期日的「2017年石碇賞櫻茶事活動」，新北市副市長葉惠青表示，石碇二格道路每年綻放為數可觀的美麗櫻花，今年石碇區公所結合賞花健行、品茶品茗，讓參與的民眾除了欣賞櫻花風采的同時，也能夠擁有不同的假日體驗。

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(中央社)