嘉義沙發倉庫大火 空軍出動消防車支援
嘉義縣太保市一間放置沙發的倉庫今天發生大火，附近2、3公里外的空軍聯隊也派消防車支援，火勢半小時後控制，幸未有人員傷亡，僅造成1隻狗被燒死；起火原因調查中。
嘉義縣消防局表示，太保市埤鄉里於上午11時22分傳出有民宅發生火警，現場濃煙密佈、直竄天際，數公里外都看得見，第二大隊人車趕到時，立即佈水線灌救，火勢於30分鐘後控制，所幸未有人員傷亡，僅有1隻屋主飼養多年的狗被燒死。
消防局指出，現場是一間由民宅改建，放置許多沙發的倉庫，火勢一發不可收拾，且濃煙直竄天際，因現場離水上機場僅2、3公里遠，當時還有民航機從上空飛過，空軍四五五聯隊接到里長通報，也出動2台消防車支援，其中1台是Striker 1500飛機消防車，這輛消防車在旁待命。1060125
(中央社)
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