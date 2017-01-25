陸西部戰區新政委確定為吳社洲

我要評比

據報導，中國大陸西部戰區新政委近日確定為吳社洲。

觀察者網今天轉述四川的訊息報導，四川軍地領導人昨天在成都舉行迎春座談會，有省委書記王東明，西部戰區司令員趙宗岐、政委吳社洲等人出席。

報導表示，這是吳社洲首次以西部戰區政委的身分出現在公開報導中。

根據公開資料，吳社洲於1958年生，湖北漢川人，曾任湖北省軍區政委、廣州軍區政治部副主任、廣州軍區聯勤部政委、濟南軍區政治部主任。

2016年，吳社洲擔任中部戰區副政委兼中部戰區陸軍政委，同年7月晉升中將軍銜。

據報導，大陸官方消息曾提過吳社洲將會交流到西部戰區任職，但未公布具體職務。

報導沒有透露西部戰區前政委朱福熙的去向。

解放軍高層最近出現連番人事調動，這些調動主要集中在五大戰區和海陸空三軍。1060125

(中央社)