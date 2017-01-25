2016年貪腐印象指數排行榜

我要評比

國際透明組織（Transparency International）今天公布2016年貪腐印象指數（Corruption Perceptions Index），以下是前10名與倒數10名的排行榜，還有排名中間的10個主要經濟體。

法新社報導，國際透明組織使用世界銀行（World Bank）、非洲發展銀行（African Development Bank）與瑞士洛桑國際管理學院（IMD）等機構的資料，彙整評比公部門貪腐程度的指數，最低為0分，代表最貪腐，最高100分，表示十分清廉。

前10名：

1. 紐西蘭與丹麥均為90分 3. 芬蘭89分4. 瑞典88分 5. 瑞士86分 6. 挪威85分 7. 新加坡84分 8. 荷蘭83分 9. 加拿大82分 10. 德國、盧森堡與英國各81分

排名中間的10國

18. 美國74分 20. 日本72分 23. 法國69分 57. 匈牙利與羅馬尼亞各48分 75. 土耳其41分 79. 巴西、中國大陸與印度各40分 131. 俄羅斯29分

倒數10名

166. 委內瑞拉與伊拉克各17分 169. 阿富汗15分 170. 利比亞、葉門與蘇丹各14分 173. 敘利亞13分 174. 北韓12分 175. 南蘇丹11分 176. 索馬利亞10分（譯者：中央社張曉雯）1060125

(中央社)