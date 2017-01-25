南韓外交部稱接獲7起在台類似性侵舉報

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南韓媒體報導，南韓外交部今天指出，繼日前南韓女性在台灣遭性侵事件發生後，南韓外交部又接到了7起前往台灣的南韓遊客類似舉報。

南韓韓聯社引述南韓外交部表示，政府已透過當地外交機構等要求台灣方面徹查，台灣方面已表示將在調查結果出爐後隨即告知韓方。

報導指出，1月12日，3名南韓女遊客在台北遭計程車司機下藥性侵，案件嫌疑人正在接受台灣司法機關的調查。南韓外交部23日召見駐南韓台北代表部副代表，就此事件表達抗議，要求台灣方面嚴懲作案人，制定措施嚴防類似事件再發生。1060125

(中央社)