讓尾牙更具意義！勝騏食品邀弱勢老人共享
尾牙不只是吃吃喝喝，有能辦得更有意義！勝騏食品公司總經理謝勝騏帶領員工做公益，今年首度與弘道老人福利基金會合作，大開上百桌宴席、邀請老人們一同參加尾牙，盼藉此達到拋磚引玉之效。
「希望結下善的種子！」謝勝騏說，自己是家中的么兒，離家打拼多年，深感長輩最需要的是關懷，幾經思考，決定透過尾牙歡樂的時刻，也將這份理念宣導給員工，藉此幫助社會上需要幫助的人。
不僅邀老人來共享尾牙，謝勝騏還發起每人捐出100元、公司另外再捐出50元，總共募集到15萬元，將捐給基金會作為專款使用，他說，公司也決定未來要提供熱食服務，由員工送餐給老人食用，並組成關懷小組、不定期了解老人飲食情況，讓大家一起重視關懷長輩，也將此慢慢推廣到社會角落。
弘道老人福利基金會表示，老人的自理能力都不及年輕人，加上城鄉差距影響，使得獨居老人的情況越來越多，許多人根本無法煮三餐甚或洗衣服，未來有了免費提供熱食服務，還有營養師的照料，可以讓長輩無後顧之憂。
(中時)
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