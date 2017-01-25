IDF之父華錫鈞辭世 中市府續助推航太產業
空軍退役上將、有「IDF之父」美譽的華錫鈞將軍昨天（24日）凌晨辭世，享壽92歲，台中市政府表達深切哀悼。市府表示，未來會持續與華錫鈞將軍捐助成立的財團法人華錫鈞航空工業發展基金會合作，共同推動國內航太產業發展。
市府經發局表示，華將軍生前對於推動航太產業不遺餘力，並致力協助航太業者專業認證，提升國際競爭力，台中市政府將持續向華錫鈞航空工業發展基金會請益，並共同攜手打造航太新高峰。
推動航太產業在地發展，市府經發局於2015年12月10日成立A-I-M航太工具機產業技術大聯盟，整合航太與工具機產業資源；去年1月29日與財團法人華錫鈞航空工業發展基金會共同簽署策略合作協議書，以機械和工具機產業為基礎，共同推動台中成為航太業的產業聚落。
經發局也指出，行政院院會於去年7月21日通過「智慧機械產業推動方案」，規畫以台中市為核心，串聯彰雲嘉等中部縣市，發展智慧機械與國防航太工業，打造中市為「智慧機械之都」，落實蔡英文總統「五大產業創新研發計畫」。
經發局表示，目前台中市政府已規畫以台中市產業發展基金為基礎，推動「航太產業認證輔導計畫」，輔導中市業者取得航太認證品質系統第三方認證。
清泉崗機場今年1月3日已正式揭牌為「台中國際機場」，經發局強調，未來將爭取東亞地區廉價航空客運來此維修整備，積極促使航太產業在台中落地深耕，爭取國際航太市場維修商機，並推動清泉崗門戶計畫，持續整合清水區東山里、海風里及沙鹿漢翔廠區為航太產業園區，作為中市航太產業的中樞。
此外，中市府也將協調中央相關部會，整合漢翔水湳廠區、中科院航研所及機159用地，成為水湳航太產業總部，未來市府會持續推動各項積極作為，為航太產業深耕努力。
經發局表示，目前台中市政府已規劃以台中市產業發展基金為基礎，推動「航太產業認證輔導計畫」，輔導中市業者取得航太認證品質系統第三方認證。
(中時)
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