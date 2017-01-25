澳網》梁恩碩晉級青女8強 許育修止步16強

台灣網球小將梁恩碩在澳網青女組直落二擊敗俄羅斯選手順利晉級8強。(中華民國網球協會)

台灣16歲小將梁恩碩25日在澳網公開賽青少年組女單16強賽直落二擊敗俄羅斯選手，順利晉級8強，也是台灣至今唯一還存留在澳網的唯一的選手。

就讀台南善化高中的梁恩碩，面對青少年世界排名44的俄羅斯小將藍瑟瑞，出現破發大戰，但梁恩碩在兩盤比賽以超過五成的破發率，6比4、7比5贏得比賽。

另一位名列大會第二種子的台灣男子小將許育修，3比6、2比6敗給俄羅斯選手皮羅斯，止步16強。

(中時電子報)