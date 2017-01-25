中市府迎金雞年 春節服務不打烊
春節即將到來，為因應連假，台中市政府啟動「春節不打烊」服務，提供過年期間各項便利、即時服務。包括垃圾收運、醫療照顧、弱勢關懷、市區公車、寵物就醫等服務，1999市民一碼通更是24小時不中斷服務，希望讓民眾安心過年。
環保局表示，春節期間仍提供垃圾收運服務，除夕、初四日間沿街收運；初一、初三定時定點收運；初二、初五停止收運；初六正常收運。
醫療照顧部分，台中市的急救責任醫院春節期間照常提供24小時急診服務，以因應急性病患就醫需要，並將視急診情況隨時機動調整醫護人力；而全市各大醫院春節期間門診，則由各醫院視情況提供服務，大部分於2月1日起恢復正常看診，提醒民眾可在就診前，先聯絡各醫院診所確認門診時間。
弱勢關懷部分，不僅與統一、全家、楓康、來來及萊爾富等五大超商超市合作，開辦「愛心守護站」，提供18歲以下孩童愛心餐券兌換熱食，也提供食物銀行、防凍計畫、老人及身障者居家照護等服務，並發放春節慰問金援助遭遇重大變故家庭。另外，各區愛鄰守護隊也將持續提供關懷訪視、個案緊急轉介等服務，盼讓市民平安過新年。
此外，春節期間市區公車仍照常服務，但考量春節期間搭車人數減少，1月27日至2月1日公車班次將適度調整，2月2日起全面恢復原服務班次。
有養寵物的民眾也不用擔心春節期間毛小孩的住宿、就醫等問題，寵物業者及動物醫院將提供不打烊服務。
另外，1999市民一碼通也是24小時不斷線為民服務，包括交通號誌不亮、民政服務、野生動物救傷通報、國定例假日建築工程申報勘驗、路燈緊急報修等各項需求，可撥打1999，將有專人協助。
(中時)
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