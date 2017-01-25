記者團試乘機捷直達車 實測到機場時間是...
(16:04 新增回程實測)今桃園捷運邀請記者團試乘機捷直達車。記者實測，從台北車站列車開動，到新北產業園區A3站，列車靠站開門後停止計時，耗時7分53秒，到長庚醫院A8站，耗時20分0秒，到機場第一航廈A12站，耗時34分23秒，到機場第二航廈A13站，耗時36分48秒，不過由於測試關係，靠站後開關門時間15秒以內。
整體而言機捷車廂寬敞明亮，行車噪音比台北捷運來得小聲；車上已提供由桃園捷運準備，每半小時點擊一次的免費Wi-Fi，不需申請帳密；每個座位備有閱讀使用的照明燈；每節車廂門側及部分座位提供放置行李的行李架及空間。到第二航廈後，從月台走至入境大廳，僅約需5分鐘。
記者團實測從桃園機場返回台北車站途中，在A7站往A6站途中稍微停頓2-3秒，即恢復正常行駛，桃園捷運說明，是因遭逢地震，接收到氣象局通報後，標準作業程序即會減慢車速，待確認無進一步狀況後才會正常行駛。也因此，返程較慢，從第二航廈開動到台北車站車門開啟，耗時37分27秒，去程則為36分48秒。
另外，記者團普遍反映，去程與返程，時而加速，時而減速，增減速之間並不流暢，列車行駛平穩度還可以再提升。
(中時)
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