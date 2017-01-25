國1台南交流道增北上出口匝道 小年夜開通
高速公路局已完成國道1號台南交流道增設北上出口匝道工程，明天小年夜下午3時開放通車，用路人多一種行車選擇，同時解決台南交流道運轉不良問題。
高公局說，明天下午新增匝道通車後，國1台南交流道北上將有2處出口，其中編號B出口為原有中山路出口匝道，往仁德、歸仁及台南市區車輛可行駛，編號A出口為新設匝道，適合往永康、大灣或台南市區車輛使用。
高公局估計，國1台南交流道增設北上出口匝道通車後，可分流台南交流道原北上出口匝道（B出口）約30%車流，由新設的北上出口匝道（A出口）直接駛入側車道，避免於中山路（182縣道）產生交織，並可作為大灣交流道的北上輔助出口匝道。
高公局說，與台南交流道銜接的中山路為縣道編號182，是台南市區進出高速公路主要連絡道之一，長久以來就有尖峰時段道路容量不足、服務水準不佳問題。
高公局配合台南市政府研議台南交流道及周邊道路改善計畫，增設國1台南交流道北上出口匝道，2015年7月23日開工，今年初完工，明天下午開放通車。1060125
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。