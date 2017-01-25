國1台南交流道增北上出口匝道 小年夜開通

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高速公路局已完成國道1號台南交流道增設北上出口匝道工程，明天小年夜下午3時開放通車，用路人多一種行車選擇，同時解決台南交流道運轉不良問題。

高公局說，明天下午新增匝道通車後，國1台南交流道北上將有2處出口，其中編號B出口為原有中山路出口匝道，往仁德、歸仁及台南市區車輛可行駛，編號A出口為新設匝道，適合往永康、大灣或台南市區車輛使用。

高公局估計，國1台南交流道增設北上出口匝道通車後，可分流台南交流道原北上出口匝道（B出口）約30%車流，由新設的北上出口匝道（A出口）直接駛入側車道，避免於中山路（182縣道）產生交織，並可作為大灣交流道的北上輔助出口匝道。

高公局說，與台南交流道銜接的中山路為縣道編號182，是台南市區進出高速公路主要連絡道之一，長久以來就有尖峰時段道路容量不足、服務水準不佳問題。

高公局配合台南市政府研議台南交流道及周邊道路改善計畫，增設國1台南交流道北上出口匝道，2015年7月23日開工，今年初完工，明天下午開放通車。1060125

(中央社)