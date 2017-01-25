春節流感就醫不打烊 高市有特別門診

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因應農曆春節連續假期，返鄉及旅遊人潮陸續湧現，預估流感疫情將於這期間達到高峰，高雄市有21家醫院開設類流感特別門診，春節流感就醫不打烊。

高雄市衛生局今天表示，高雄市設有549家公費流感抗病毒藥劑合約醫療院所可提供服務；另外，為避免醫院急診壅塞，針對春節期間流感輕症患者適度分流，高雄市今年共有高雄榮民總醫院等21家地區級以上醫院，提供類流感特別門診服務。

高雄市衛生局表示，詳細開設醫院名單及開設情形公布於衛生局網站，民眾可自行上網查詢，持續增設的醫院，衛生局將隨時更新公布。

高雄市衛生局提醒，每年12月至隔年3月為季節性流感流行期，農曆春節連續假期將至，返鄉及旅遊人潮陸續湧現，預估流感疫情將於這期間達到高峰，民眾不可小覷。1060125

(中央社)