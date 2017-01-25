豐田回應川普批評 在美增400個工作機會

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日本最大汽車商豐田（Toyota）的墨西哥設廠計畫，數週前遭美國總統川普嚴詞批評後，豐田今天宣佈投資6億美元，並在印第安納州普林斯頓的組裝廠增加400個工作機會。

彭博引述豐田公司聲明報導，豐田本月稍早宣布，未來5年將斥資100億美元投資擴充，使美國廠房現代化，今天宣佈的計畫是該項投資的一環。

豐田在印第安納州的擴廠計畫，將提高旗下在美銷售第二好的休旅車Highlander的產量。該廠目前雇用5100名員工。1060125

(中央社)