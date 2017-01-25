春節何處就診 健保APP告訴你

農曆年節將至，根據健保署統計，去年農曆春節期間前十大「急診」傷病以感冒及腸胃炎最多，其次為不明原因發燒及外傷，健保署官員表示，近年春節急診疾病前4名大致相同，平均每日分別約有3000至8000餘人次急診，提醒民眾過年注意保暖，不要暴飲暴食，注意飲食衛生，外出遊玩要注意小心，健康過好年。

健保署長李伯璋表示，根據往例，年節期間為流感疫情高峰期，這類疾病易因人際互動而傳染，提醒民眾無論居家或出遊除了注意保暖，也要記得戴口罩與勤洗手，注意個人衛生，其次過年期間容易吃得較多、較油膩，易造成腸胃炎，提醒民眾注意飲食適時適量及注意衛生，出門遊玩舟車勞頓，也要留意自身安全。

此外，健保署亦針對去年「春節假期結束後一週常見的門診疾病」分析發現，過完春節年假後，民眾到醫院門診前十大分別為：急性上呼吸道感染（感冒）、腸胃炎、高血壓、椎間盤突出或下背痛、過敏、糖尿病無併發症、上呼吸道疾病、眼部發炎、肌肉軟組織病及糖尿病等併發症。

李伯璋呼籲民眾，多多關心家中長輩的健康，避免長時間久坐及椎間盤突出或下背痛等問題，而有慢性病的病患，要特別留意慢性疾病控制，如高血壓及糖尿病等，勿自行中斷用藥，應定時服藥以穩定控制病情。

另外，今年農曆春節假期有6天，健保署醫管組組長龐一鳴表示，今年春節假期期間各縣市均有醫療院所提供醫療服務，在除夕當天全國醫院開診逾6成，初一及初二期間開診約2成、初三約5成、至初五已有近8成醫院恢復看診。

為讓民眾安心過個好年，健保署已彙集全國特約醫療院所在春節期間每日看診時段，登載於健保署全球資訊網「春節假期 就醫安心」專區。如果返鄉、旅遊在外，臨時找不到地方就醫，還可用手機下載「全民健保行動快易通(APP)」點選「附近院所」就能以地圖呈現所在地半徑1公里內有開診院所的位置，方便民眾快速找到就醫地點。

(中時)