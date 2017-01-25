全球清廉指數 我排31名略退步

2016年全球清廉印象指數，我國以61分名列全球第31名，在亞太區排行第7，相較2015年評比退步1分、名次退步1名。(陳信翰攝)

國際透明組織公布2016年全球清廉印象指數(CPI)，我國以61分名列全球第31名，在亞太區排行第7，相較2015年評比退步1分、名次退步1名。丹麥、紐西蘭、芬蘭、瑞典、瑞士則位居清廉印象指數最高的世界前五強。

廉政署表示，2016年CPI全球計有176個國家地區納入評比，我國分數帳面上較2015年退步1分，但因此次調查新增一項多元民主機構(VaritiesofDemocracies,V-Dem)的調查數據，因此難與前年度的分數做比較。

國際透明組織自2012年起採全新的計算方式，援引數個國際知名資料庫評分，0分為極貪腐，100分為極清廉，方便國家進行年度間比較。

我國2015年CPI分數為62分，全球排名第30名，分數較2014年進步1分、名次進步5名，連續3年向上提升，為自2005年以來最佳排名，2016年則呈微幅退步的狀態。

2016年評比部分，全球前10名分別為丹麥、紐西蘭、芬蘭、瑞典、瑞士、挪威、新加坡、荷蘭、加拿大、德國、盧森堡、英國。亞太地區部分，新加坡排全球第7(84分)、香港排行15(77)、日本排行20(72)、不丹排行27(65)。

2016年CPI台灣部分引用8個機構的調查資料，包括全球透視機構(GI)71分、經濟學人智庫(EIU)54分、國際管理學院(IMD)65分、政治風險服務組織(PRS)50分、貝特斯曼基金會(BF)77分、世界經濟論壇(WEF)68分、政治經濟風險顧問公司(PERC)51分、多元民主機構(V-Dem)50分。

其中最新引用的多元民主機構(V-Dem)的調查，含括6項相關指標，每個指標的原始評估分數是0至4分，分數越高表示越清廉，我國2015年的得分分別為：「政府高層的賄賂與貪腐交易」（2.46分）、「政府高層的侵占或挪用公款」（3.00分）、「公務人員的貪腐交易」（2.50分）、「公務人員的挪用公款」（2.99分）、「民意代表的貪腐行為」（1.35分）、「司法貪腐對於判決的影響」（2.91分）。

多元民主機構(V-Dem)的調查結果是透過學者專家的研究結果而來，其關切範圍除了行政部門，亦及於司法、立法人員發生貪腐的現況，該項調查預期會成為CPI持續引用以評估我國的資料庫，故加速司法廉政改革及與立法部門行為規範有關之陽光法案檢討策進，將是未來提升評分的必要作為。

此外，考量CPI調查對象，多以在台外商及企業界人士為對象，量測其對我國貪腐之主觀評價，本次分數下滑的世界經濟論壇(WEF)之「經理人調查」及政治經濟風險顧問公司（PERC）之「亞洲情報」調查亦不例外。

廉政署說，未來將應著力於降低貪腐對企業活動的不利影響，避免官商不當互動，即防杜企業與公部門之行受賄、利益衝突、政府採購及公共建設之貪腐行為，包括違反政府採購法、促進民間參與公共建設等公私協力的不法行為，以落實利益迴避及加強不違背職務行賄罪之宣導及查辦。

另方面，廉政署也將適時透過國際組織、國際會議等，建立與評估團體之聯繫窗口，提出我國配合《聯合國反貪腐公約》所為的各項努力，促成國際指標可能評鑑人對我國的瞭解。

(中時)