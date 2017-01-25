國定假日漲價 冰店：敢漲就要敢給員工

花蓮知名冰品店「正當冰」宣布今年的國定假日都將特殊性漲價。店家說，讓雙倍薪的日子，臨時性漲價能成為一種慣例，漲價幅度恰好能夠負擔雙倍薪資就好，「敢漲，就要敢給」。

至於漲價幅度，店家說，從今年開始，這10天的國定假日，正當冰的價格，都會乘以1.4然後無條件捨去取整數(最小5元)。好比50元的冰品，就會變成70元；75元的鬆餅，就會變成105元。而這10天以外的日子，則回復原價。

根據勞基法規定，員工若於國定假日出勤，雇主必須給予兩倍薪資，花蓮冰品店「正當冰」在臉書貼文指出，非常贊同整個社會應該把資源投注在「受薪階級」、「年輕人」的大方向，也能理解雙倍薪這樣的規定，但雙倍薪資的規定「最讓人喘不過氣」。

店家指出，從政府公告2017年基本工資新台幣133元的那一刻起，店裡所有的員工時薪就調為135元，店內員工保障都以「優於勞基法」當作最低標準，作為完善制度的方向。

但當店裡遇到元旦、除夕、國慶等國定假日時，較高的時薪加上連假期間同時段需要最少2名員工，「一個人135，雙倍就是270，兩個人就是540」，正當冰的平均利潤約3成，換算下來，每小時都要有1800元的收入，才能勉強做到「不虧損」。這對平均客單價70元左右、座位14個的正當冰來說，每小時1800元的收入，是永遠達不到的目標。

店家表示，國定假日雙倍薪造成的虧損原本想默默吞下，但實際與幾位在花蓮商界的老朋友聊天後，才發覺從元旦到今天，除了大型連鎖店，目前還沒有打聽到國定假日給雙倍薪的商家。

店家認為，真正會讓成本大幅上升的日子，就回歸商業上最基本的道理「以量制價，否則就以價制量」。要讓國定假日雙倍薪的日子，小型服務業的臨時性漲價能成為一種慣例，漲價的幅度恰好能夠負擔雙倍薪資就好，也希望讓所有商家有「敢漲，就要敢給」的概念。1060125

(中央社)