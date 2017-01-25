國民黨都是長者掌權 吳敦義：你可以問川普
國民黨黨魁之爭白熱化，前副總統吳敦義今日親自上Yahoo TV《彭博士觀風向：吳敦義真心話》接受專訪，與網友線上對決！
前總統吳敦義參與今日Yahoo TV《彭博士觀風向》，面對詢問說目前已經68歲，國民黨內似乎也都是年紀比較大的人帶領，年輕人該如何出頭？吳敦義直接回說：「你可以問川普。」川普現在已經70歲，希拉蕊也已經快70歲了。
吳敦義日前宣布參選黨主席時，談到前總統蔣經國，當場哽咽落淚，被網友諷刺為「吳哥哭」。吳敦義回應，以著名景點「吳哥窟」諧音「吳哥哭」是很有創意的，但他並沒有哭，只是哽咽。他自述，想到蔣經國當年推動十大建設、十大革新，帶領國民黨走向新的時代。網友不了解他們的心情，不了解他們的時代。
(中時電子報)
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