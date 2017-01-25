保育原生植物 興大與華新集團簽合作意向書

華邦電子股份有限公司董事長焦佑鈞(左起)、中興大學校長薛富盛，分別代表華新集團與中興大學簽約，將共同投入台灣原生植物保種計畫。(翻攝照片)

教育交流再進一步！國立中興大學與華新集團簽訂合作意向書，將共同投入台灣原生植物保種計畫，未來可促進森林保育。東海大學工業工程與經營資訊學系則深耕與東協國家的教育合作交流，並與泰國亞洲理工學院簽訂碩士雙聯學位，加強國際接軌。

中興大學校長薛富盛、華邦電子股份有限公司董事長焦佑鈞分別代表雙方簽約，未來將由華新集團提供新竹寶山鄉11公頃農牧用地，委由興大農資學院進行臺灣原生植物保種計畫，規劃為臺灣原生植物種子和苗木的基地。

興大指出，未來計畫在此設置育苗網室和露天苗圃，推動「原生植物資源保種蒐集」和「原生植物資源暨管理人才培育」，預計培育植樹造林應用、環境教育及保育推廣需求的苗木，期望藉由企業與學術界的合作，共同推動臺灣森林種源保護以及原生植物復育工程。

東海大學則表示，亞洲理工學院（AIT）與東海是姊妹校，該校於QS世界大學排名在土木工程、環境科學與資訊相關領域均有卓越表現，且其國際化程度高，光是今年春季入學的197位新生就來自23個國家。

東海表示，工業工程與經營資訊學系與AIT的工業與製造工程研究所締結雙聯學位合作計畫，未來學生每學年將有1個學期在台灣、1個學期在曼谷進行研究，完成雙聯學位要求的學生將獲得東海大學與亞洲理工學院的雙重碩士學位，而工工系碩士班一年級陳彥廷是首位獲得入學許可的學生，目前他已前往該校參與春季入學的新生訓練。

(中時)