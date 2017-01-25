健美男神「台版David Candy」造肌升國際超模

洪翊展擁健美身材，還擁「台灣版David Candy」、「時尚男神」稱號。（圖／men’s uno）

洪翊展擁健美身材，還擁「台灣版David Candy」、「時尚男神」稱號。（圖／men’s uno）

擁有如希臘男神般健美身材的洪翊展，被媒體譽為「台灣版David Candy」、「時尚男神」 ，原是喜歡運動的全職健身教練，有次搭捷運時被經紀人挖掘，覺得人生不該一成不變，開啟洪翊展踏入模特兒這條路，還躍身國際舞台與時尚精品締結合作，成為形象廣告中唯一的台灣面孔。

洪翊展的健美身材讓他一舉一動都散發男人味，他接受《men’s uno》雜誌專訪提到，洪翊展一直維持著規律的運動習慣，他每天一定會做伏地挺身、仰臥起坐、倒立、深蹲、跳繩、下腰等室內運動，也會到戶外衝山，室內與戶外運動兼具，讓身體隨時保持靈活機動性。

擁男神完美外在的洪翊展，已讓人好奇他內心欣賞的另一半類型，洪翊展則表示：「我欣賞的對象是要活潑、開朗、有自信，同時也要很孝順，有共同興趣當然更好。」

(中時電子報)