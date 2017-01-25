統一獅洋投再定一人 經典賽義大利代表選手

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經典賽義大利代表選手狄馬克(Mike DeMark)將來台加盟統一獅，擔任終結者角色。(圖/截自網路)

統一獅今確定另一位洋投，將是今年經典賽義大利代表成員，狄馬克(Mike DeMark)，曾在2009年到2012年效力響尾蛇時最高層級來到3A，獅隊領隊蘇泰安表示，設定將以救援為主。

狄馬克2013年在運動家2A出賽31場，自責分率5.59，近幾年則都在獨立聯盟出賽，去年球季在美國大西洋獨立聯盟，出賽47場，拿下35次救援成功，自責分率僅0.76。

今年WBC賽事，狄馬克入選義大利國家代表隊，預計打完WBC預賽後，再抵台至統一獅報到，備戰全新球季。

獅隊目前洋投已確定去年曾效力的布魯斯與今天的狄馬克，第三位洋投人選，蘇泰安回應，目前還在過濾當中，將以先發為主，會盡快找出人選，是否效力過中職，都有可能。

(中時電子報)