MLB》0經驗上陣 艾普斯坦連助兩隊破咒靠3招

小熊能突破108年「山羊魔咒」奪冠，總管艾普斯坦居功厥偉。(美聯社資料照)

曾助紅襪化解貝比魯斯魔咒，去年又讓小熊打破108年「山羊魔咒」逆轉封王，總管艾普斯坦(Theo Epstein)的運籌帷幄，堪稱一絕，而在這些決策背後，他是從哪些方向化想法為實際？他透露有三個關鍵。

《雅虎體育》報導，艾普斯坦憶起當初2002年，甫接手紅襪總管時，「我沒有管理經驗，領導經驗不多，更沒有經過學校的訓練、學習理論，」因此第一步他組成一個年輕的棒球團隊，與他們不斷討論、學習棒球知識，透過這段過程，他明白他想做得好，不能只靠單打獨鬥。

帶著這樣的理念，艾普斯坦2011年到小熊後，馬上召集球隊的制服組，用四天的時間決定球隊的打擊、投球、守備的策略，思考怎麼做才對球隊有幫助，「努力改變球隊，一切就從這裡開始。」接著，他得讓具有天份的球員們，真的打得像支「球隊」。

為達這個目標，艾普斯坦需要相同性質的選手，而挑人其中一個重點，是看選手如何面對失敗，他們訪問了球員的老師、教練、朋友、女朋友、甚至是前女友，試著對此做徹底了解，「比賽一定會遇到失敗，如果無法妥善應對，那可能職業生涯不會太長。」

除了做足準備，艾普斯坦能成功，最後一個關鍵就是耐心。球隊為求戰績砸大錢搶人，是很常見的事，不過若投資只能撐一兩季，艾普斯坦絕不會做。他逐步的列定提升戰力的計畫，即使球隊輸球，他仍堅信著，球隊很快就會變得很棒。

(中時電子報)