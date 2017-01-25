拒絕家暴 看到這5大徵兆「先逃再說」
台北市議員童仲彥遭妻子控訴，交往、結婚至今6年來，遭毆打逾50次，甚至曾因此昏迷3天。想要避免遭家暴，精神科醫師提醒，家暴發生前有5大跡象：包括呼吸急促、手握拳頭、嗓門變大、臉色猙獰、酒精催化，若觀察到另一半不對勁，應避免持續挑釁，並立即離開現場自保。
台灣家庭暴力暨性犯罪處遇協會常務理事、精神科醫師王家駿表示，國內臨床統計，國內家暴事件的施暴者以男性為主，年齡層則集中在40～50歲族群，「年輕男性也不少」；他強調，情侶、夫妻吵架時，若觀察到上述5項警訊，自己便應冷靜、深吸呼，絕不要說出「你打阿」、「有種來啊」等挑釁言語，或是先暫時離開現場。
王家駿指出，一般常見的家暴男，以反社會性人格者、和邊緣性人格違常者，為最常和第二常見。前者常違反社會規則，通常青少年時期就顯露端倪，包括從小愛打架、翹課、偷竊，違反校規等；至於邊緣性人格違常者，「就是情緒不穩定」，他提醒，大家別再以為家暴者多是教育程度低，「臨床常看到不少教育程度高的高知識份子」。
遇到家暴時，應立即撥打110、113等專線，而法院可針對施暴者，處以包括藥酒癮、精神、心理、認知行為治療等相關治療，在1年內接受24或48小時的課程；但王家駿強調，不同於性侵犯在上完相關課程後，會有審查委員會、進行再犯率的評估流程，目前國內對家暴者缺乏相關的「預防再犯評估」，導致1年後就無人可管，讓另一半持續暴露在家暴風險中。
(中時)
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