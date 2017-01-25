3C產品過度使用 當心椎間盤突出找上門

今年春節有6天連假，許多人在放假期間狂玩電腦、滑平板、玩手機，緊盯3C產品，醫師提醒，長時間使用3C產品加上姿勢不良，很容易造成肩頸壓力，造成椎間盤突出；門診中20歲至65歲椎間盤突出的病患中，約有9成與過度使用3C產品有關，嚴重者甚至影響行走，頻頻跌倒，若延誤治療，恐面臨癱瘓風險。

43歲的吳先生因從事會計業，工作時總是離不開電腦，去年10月，他的下肢不時出現發麻症狀，1個月內還跌倒3次，原以為是腰椎問題，至醫院檢查，並無發現異狀。1個月後，吳先生下肢麻木症狀蔓延至四肢，雙腳無力、頸部劇痛導致晚上睡不著，轉赴北醫附醫神經外科求診，經核磁共振、X光檢查後，確診為脊椎第5到6節椎間盤突出，醫師建議立即開刀治療。吳先生術後恢復良好，已經可以正常行走，但仍須復健3至6個月訓練肌耐力。

北醫附醫副院長暨神經外科主治醫羅文政表示，椎間盤突出的症狀因年齡層而不同，年輕族群的椎間盤突出多屬於脊椎病變，一開始症狀多為下肢麻木，由於肌力下降，雙腳無力，容易走路不穩，時常被誤認為腰椎問題，直到麻木症狀像淹水一樣向上蔓延，才會發現是椎間盤突出的問題。

羅文政指出，輕微的椎間盤突出透過藥物及復健治療即可改善，但有些病患的症狀已經影響肢體的感覺及活動能力，最好及早接受手術治療，不然會有癱瘓的風險。

另不少人放年假在家，喜歡躺在沙發上用枕頭墊高頸部看電視，堪稱是「高枕必有憂」，均可能引發椎間盤突出。羅文政建議，年假避免長時間使用3C產品，每隔一個小時就要休息，做些頸、背以及腰部的伸展動作，例如坐在椅子上，脖子後仰靠向椅背，並往右往左伸展各10秒鐘；或是脖子後仰，雙手垂下並放至椅背後，兩手手指交扣，雙手盡量向後伸展，維持10秒鐘，以放鬆頸肩壓力。

(中時)