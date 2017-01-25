沉默攝影師入圍奧斯卡 感謝台灣風景助力
以電影「沉默」入圍本屆最佳攝影的墨西哥籍攝影師羅德里哥‧普里亞沱(Rodrigo Prieto)今天來台辦講座，提及入圍感言，普里亞沱說，「台灣自然景觀風貌助我一臂之力」。
第89屆奧斯卡金像獎昨晚公布入圍名單，其中以「沉默」入圍最佳攝影的攝影師羅德里哥‧普里亞沱(Rodrigo Prieto)，今天來台辦講座。他今天說，在搭機前奧斯卡才快要公佈入圍，而飛機上沒有網路，是抵達台灣後才得知入圍消息。
普里亞沱認為，「沉默」全片在台灣拍攝，這次又再回到台灣，而且又是在台灣第一時間獲知入圍消息，「這是很有象徵意義的一刻」。
身為墨西哥籍的普里亞沱，這次入圍也獲得墨西哥總統恩里克．潘尼亞．尼托（Enrique Pena Nieto）在推特上向普里亞沱說恭喜。普里亞沱今天提及此事，他很驚訝墨西哥總統知道他，「特別是墨西哥和美國現在的情勢，有這樣的事件，是很重要的意義」。
普里亞沱表示，他代表的是墨西哥移民到美國，又受到美國奧斯卡的肯定，或許這也是墨西哥總統想要藉由他的入圍，讓墨西哥移民美國的人被看見。
「沈默」全片在台灣拍攝，普里亞沱說，能入圍奧斯卡，「台灣自然景觀風貌助我一臂之力，無論我把攝影機放在哪個地方，都可以看到很完美的構圖，台灣特殊景觀，都推了這部電影一把」。
普里亞沱是導演李安的御用攝影師，再來台灣之前，他只知道李安，來台灣後發現台灣是很細緻的地方，「尤其台北是文明大城市，相較墨西哥市的混亂，台北不僅有美食，也有許多有趣的建築物，而這裡的人也努力想要讓城市乾淨」，讓他印象深刻。1060125
(中央社)
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