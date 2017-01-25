烏龍一場 勞動部前抗議其實是戲
某電視台今天下午至勞動部前廣場拍攝抗議戲，由於正值收費員抗議期間，加上溝通不良，導致警方繃緊神經誤以為此抗議為真。對此，勞動部表示歉意並承諾將會檢討改進。
國道收費員自救會今天上街抗議，不斷有傳言說自救會將會到勞動部抗議，加上日前勞動部遭到復興航空企業工會突擊佔領，因此管轄的大同分局也繃緊神經。沒想到，下午某電視台有近百人到勞動部廣場前拍攝抗議戲，引發警察一陣緊張，誤以為是突襲抗議，詢問之下才發現只是烏龍一場。
勞動部秘書處長陳育偉解釋，廣場並非勞動部的承租範圍，據了解去年9至10月間劇組就已經跟房東星聚點申請，但勞動部直到今天一早才知道這件事。
「純屬誤會」陳育偉說，由於今天適逢國道收費員自救會抗議，因此拍戲的時間點太湊巧，加上勞動部內部的橫向溝通不足，沒有及時通知勞動關係司或警察等單位，才造成大家誤會。
陳育偉表示，這部分會檢討改進，未來也會跟星聚點溝通，希望可以早點告知勞動部，這樣就可以建議在假日或者避開較敏感的時間。1060125
(中央社)
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