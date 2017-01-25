岡山燈會迎雞年 螺絲媽祖特色花燈最大亮點

岡山信仰中心壽天宮螺絲媽祖、千里眼及順風耳，將在農曆年燈會放光芒。(郭韋綺攝)

2017岡山燈會大年初一登場。(郭韋綺攝)

岡山燈會迎雞年。(郭韋綺攝)

以2017歡喜福運迎金雞為主題的岡山燈會，將於農曆年節大年初一在岡山公園登場，為期5天；由於公園中央有湖泊，主辦單位結合花燈打造情境式水上燈區，在地信仰中心百年大廟壽天宮的螺絲媽祖、千里眼及順風耳，也將在燈會中綻放光芒，全台獨有，是燈會最大亮點。

岡山區長林文祺表示，北高雄岡山燈會以往多在河堤公園舉辦，但因不聚市無法凝聚人潮，去年起移師到市區中心岡山公園舉辦，人潮倍增，帶動周邊商家的商機。

今年燈會除延續傳統，規畫9種不同主題的花燈，包括裝置藝術燈區、水域燈區、雞年特色燈區等，還強調岡山三寶羊肉、蜂蜜、豆瓣醬，邀請在地業者設攤販售，讓更多人認識的在地產業。

另個萬眾矚目焦點是，去年壽天宮螺絲媽祖在燈會中的光芒四射，倒映在湖水中，莊嚴而獨特，吸引不少民眾欣賞打卡，今年更多了千里眼和順風耳兩大護法，因此特地成立媽祖特色燈區，並製作祈福樹讓民眾祈福許願，勢將掀起另一波熱潮。

在地意象燈區以巨型竹藝水塔燈飾為主，舞台每天都有表演，邀請知名藝人獻藝歡度新春；交通方面，燈會期間每天下午4時開始設有接駁車，每間隔15分鐘一班，往返岡山公園、南岡山捷運站及岡山火車站，呼籲民眾可多搭乘捷運、公車等大眾交通運輸到岡山，坐接駁車到燈會會場。

(中時)