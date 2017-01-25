提升求職技能 桃分署年後開辦新興科技實務班

為協助勞工朋友儲備多工技能、應付職場所需，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署將從農曆春節後開設開設各項職訓課程，除餐飲、美容、繪圖等課程，今年也首度開辦新興科技實務班。

勞動力發展署桃竹苗分署長丁玉珍表示，不少企業因應勞動基準法修改並調整業務及人員配置，勞工朋友同時擁有多面向職能，不僅可以提升自我的職場價值，還可因應雇主需要人力支援時，順利應付工作上各種狀況。

她鼓勵勞工朋友要創造自己「被利用」的價值，才能在職場上立於不敗之地。

桃竹苗分署自農曆春節後在桃、竹、苗地區陸續開設各項職訓課程，預計開80個班次、招收2,400人次，首度開辦新興科技實務班如物聯網手機多媒體應用設計班、創客3D數位設計自造列印、室內設計視覺與D-VR虛擬實境班、紡織數位印花設計師班及App雲端感測整合實務班；今年也特別與台北科技大學合作，針對科技紡織產業據點增開紡織數位印花設計相關課程。

丁玉珍強調，因應產業型態改變及新興技術崛起增開的新興科技產業趨勢班，一推出就吸引不少民眾電話詢問。

(工商)