洪秀柱：沒人反對年金改革 要改得合情

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中國國民黨主席洪秀柱今天表示，沒有人反對年金改革，但要改得合情，照顧到大家需求；民主進步黨說謙卑、溝通，但做的卻是行業間對抗、撕裂社會、傷害尊嚴的方式。

國民黨中常會下午邀全國公務人員協會理事長李來希、監督年金改革行動聯盟召集人黃耀南，報告年金改革相關議題。

李來希表示，這次年金改革尚未看到精算報告，整個是黑箱作業；國是會議只讓每個人講3分鐘，「這個政黨草根出來，卻隔絕草根聲音」，用拒馬、圍籬阻擋人民聲音，總統府成為製造仇恨、散播對立的所在。

黃耀南指出，這次年金改革看到總統蔡英文的粗暴，與對人民的鬥爭；年金改革委員會是黑機關，且國是會議出席代表與發言代表充滿不公平與不民主，蔡政府年金改革實質不正義。他呼籲國民黨提出繳得合理、領得合理的年金改革方案。

洪秀柱聽取報告後說，退休金是憲法保障的財產權，國家財政困難，很多事情可以研究，年金改革沒有人反對，但要改得合情，照顧到大家需求。

她表示，過去國民黨執政提出年金改革計畫，但後來功敗垂成；民進黨說謙卑、溝通，但做的卻是行業間對抗、撕裂社會、傷害尊嚴的方式。很多事非一蹴可及，如何有更多耐心、同理心、聽更多聲音，讓年金改革周延圓滿，是大家衷心期盼。

洪秀柱指出，蔡政府開過20場年金改革會議，4場分區座談，1場國是會議，本來就已有年金改革版本，為何不早點拿出來讓大家檢視，實在不可思議，令人遺憾。

她認為，如果把該版本送立法院，民進黨在立法院多數是否直接通過，恐怕會製造更多怨恨，民進黨應該好好思考。

中常委厲耿桂芳認為，民進黨的年金改革讓大家變成均貧，是共產主義、人民公社嗎？年金改革主戰場在立法院，國民黨團是否有方法影響立法院議事的討論？1060125

(中央社)