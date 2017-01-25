猜猜我是誰行騙 30餘人損失千萬
李姓男子架設電信詐騙機房，利用網路吸收成員，並租下廉價旅館集中管理旗下車手，以「猜猜我是誰」等老梗行騙全台，24日刑事局偵八大隊同步拘提10人到案，根據帳冊估計有30餘人被騙、損失千餘萬元，依詐欺罪送辦。
偵八大隊第六隊隊過濾165反詐騙專線大數據分析，發現有民眾遭詐騙集團以「猜猜我是誰」、網路購物設定錯誤及假檢警等詐欺手法行騙，民眾匯款後遭集團車手於台南、高雄等地特定郵局、銀行領走，損失慘重。
警方根據監視器畫面，鎖定劉姓車手犯嫌重大，今年初兵分多路，在高雄、花蓮、桃園等地查獲多名車手，24日發動第2波拘提，於彰化逮捕李男等人到案，起獲存摺14本、提款卡12張，現金10萬8000元及安毒40餘公克等。
警方調查，李男指揮手下利用社群網站及線上遊戲招募車手及收購人頭帳戶，並將車手集中在廉價出租套房管理，還餵毒控制行動，依帳冊紀錄，粗估有30餘人被騙走上千萬元，全案訊後依詐欺罪嫌解送台南地檢署。
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(中時)
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