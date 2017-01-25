葉菊蘭接下台灣觀光協會會長
財團法⼈台灣觀光協會今日召開董事會，全體董事一致通過推選葉菊蘭為會長。葉菊蘭曾任立法委員、交通部部長、客委會主委、行政院政務委員、行政院副院長、高雄市代理市長、總統府秘書長等要職，嫻熟觀光業務，尤其任職交通部部長時，召開「21世紀台灣發展觀光新戰略國際會議」增加國際宣傳推廣預算，亦因當時的播種，台灣觀光以一步一腳印向前邁進，達到千萬觀光大國。
葉菊蘭致詞全文如下
各位董事大家好：
非常感謝各位董事的支持，推選本人擔任台灣觀光協會第11任會長，同時也感謝賴瑟珍會長這三年多來對協會的貢獻，帶領同仁們用創新的思維及服務的理念推動所有會務，包括在國際宣傳推廣、台灣美食展、台北國際旅展、海峽兩岸台北旅展、協助產業及加強會員服務等方面，都有顯著的成效，未來我仍然要借重賴會長的專業與長才，請她繼續和我們一起為台灣的觀光發展共同努力。
本人在2000年擔任交通部部長時，曾召開「21世紀台灣發展觀光新戰略國際會議」，增加觀光局的國際宣傳預算，希望台灣的觀光產業發展能與時俱進，現在看來，之前的播種已經頗有成果，無論在產業的輔導、⼈才的培育、觀光建設及國際宣傳都有具體的成效，創造觀光的產值，並讓世界更多的⼈看到台灣的美。
協會至今成立60周年，是一個以推廣台灣觀光為宗旨的民間財團法⼈，今天承蒙各位董事支持，推選本人擔任會長，令我深感任重道遠；我以前主管觀光業務時，就一直思考如何「行銷台灣」，尤其面對亞太地區20億人口的龐大市場，我們更應大力推廣。依據交通部觀光局統計，2015年觀光總收入占整體GDP的4.92%，我們希望可以繼續成長。今天就任會長後，我會將過去從政的資源、人脈、和經驗結合，並且把這些資源充分挹注到觀光產業，同時作為業界與政府間的重要橋梁，讓台灣的觀光軟實力更具競爭力，也更吸引國際的目光，把台灣行銷到世界，讓世界走進台灣。
各位董事都是業界的菁英，也希望各位董事與我共同打拼，使協會更加壯大，協助政府推動台灣觀光，後天就是除夕了，在此，先向各位董事拜個早年，祝大家新年快樂！再次感謝大家！謝謝接下來，我要敦聘賴前會長為協會名譽會長。
(中時)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範