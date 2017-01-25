葉菊蘭接下台灣觀光協會會長

前行政院副院長葉菊蘭接任台灣觀光協會會長。（資料照／黃世麒攝）

財團法⼈台灣觀光協會今日召開董事會，全體董事一致通過推選葉菊蘭為會長。葉菊蘭曾任立法委員、交通部部長、客委會主委、行政院政務委員、行政院副院長、高雄市代理市長、總統府秘書長等要職，嫻熟觀光業務，尤其任職交通部部長時，召開「21世紀台灣發展觀光新戰略國際會議」增加國際宣傳推廣預算，亦因當時的播種，台灣觀光以一步一腳印向前邁進，達到千萬觀光大國。

葉菊蘭致詞全文如下

各位董事大家好：

非常感謝各位董事的支持，推選本人擔任台灣觀光協會第11任會長，同時也感謝賴瑟珍會長這三年多來對協會的貢獻，帶領同仁們用創新的思維及服務的理念推動所有會務，包括在國際宣傳推廣、台灣美食展、台北國際旅展、海峽兩岸台北旅展、協助產業及加強會員服務等方面，都有顯著的成效，未來我仍然要借重賴會長的專業與長才，請她繼續和我們一起為台灣的觀光發展共同努力。

本人在2000年擔任交通部部長時，曾召開「21世紀台灣發展觀光新戰略國際會議」，增加觀光局的國際宣傳預算，希望台灣的觀光產業發展能與時俱進，現在看來，之前的播種已經頗有成果，無論在產業的輔導、⼈才的培育、觀光建設及國際宣傳都有具體的成效，創造觀光的產值，並讓世界更多的⼈看到台灣的美。

協會至今成立60周年，是一個以推廣台灣觀光為宗旨的民間財團法⼈，今天承蒙各位董事支持，推選本人擔任會長，令我深感任重道遠；我以前主管觀光業務時，就一直思考如何「行銷台灣」，尤其面對亞太地區20億人口的龐大市場，我們更應大力推廣。依據交通部觀光局統計，2015年觀光總收入占整體GDP的4.92%，我們希望可以繼續成長。今天就任會長後，我會將過去從政的資源、人脈、和經驗結合，並且把這些資源充分挹注到觀光產業，同時作為業界與政府間的重要橋梁，讓台灣的觀光軟實力更具競爭力，也更吸引國際的目光，把台灣行銷到世界，讓世界走進台灣。

各位董事都是業界的菁英，也希望各位董事與我共同打拼，使協會更加壯大，協助政府推動台灣觀光，後天就是除夕了，在此，先向各位董事拜個早年，祝大家新年快樂！再次感謝大家！謝謝接下來，我要敦聘賴前會長為協會名譽會長。

(中時)