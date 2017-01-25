男子酒駕自撞翻車 破財又吃官司

酒駕自撞安全島，汽車翻覆四腳朝天。（李義翻攝）

40歲曾姓男子25日早晨7時42分，駕駛汽車行經高雄市左營區民族一路時，為閃避前方車輛，失控撞安全島後車輛翻覆，路人把他從駕駛座拉出，雖無大礙，但確定酒駕，車毀破財外還吃上公共危險罪官司。

從事機械業的曾男，與友人春節前聚餐後，在友人家休息至清晨，駕車載另名友人返家後，要返回仁武區住處，行經民族一路時，疑因車速過快又要閃避前車而失控。

曾男被民眾救出後，僅腳部皮肉傷，但一直喊脖子痛，經警方酒測，酒測值高達0.51mg/l，由員警戒護送醫救治並無大礙，但已涉公共危險罪嫌被移送法辦。

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(中時)