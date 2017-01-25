每年燒逾1萬棟101 環署呼籲改環保鞭炮

過新年，家家戶戶迎神祭祖慶團圓，但國人每年燃燒紙錢的份量，堆疊起來高達1萬3千棟台北101大樓，環保署呼籲，祭拜時減少燃放爆竹、紙錢及燒香，改用環保鞭炮及紙錢集中燒等替代方法，藉由傳統風俗習慣改變，在冬季空氣品質惡化季節，為改善空氣品質盡一份心力。

農曆春節即將到來，但大量焚燒紙錢、燒香及燃放爆竹，易妨礙生活安寧及製造髒亂。國人在去年焚燒紙錢約21.35公噸，堆疊起來高度相當於13,133棟台北101大樓，以及焚燒香枝約4167公噸，相當於繞行臺灣1219圈，數量相當可觀。

環保署指出，焚燒紙錢產生粒狀物約754公噸、CO約6,533公噸及NOX約148公噸，以及燒香產生粒狀物約69公噸、CO約1,518公噸及NOX約17公噸；此外，燃放鞭炮噪音約為90到110分貝，等同1輛救護車聲音，均會造成空氣品質及干擾居家安寧，反而影響過年氣氛。

春節過年適逢冬季空氣品質惡化季節，環保署呼籲大家減少焚燒紙錢及香枝，改用以功代金及以米代金等替代方法，或透過地方環保局將紙錢統一運送至法師誦經祈福，舉辦過淨爐儀式之焚化爐集中燒，同時可改用環保鞭炮，可有效減少空氣污染。

(中時)