買完大陸坦克 泰國再買大陸潛艦

編號039B的元級潛艦為淚滴型設計。(圖/中時電子報)

曼谷郵報(Bangkok Post)報導，泰國國防部發言人強普•隆皮卡農(Jumpol Loompikanon)表示，泰國將在今年內向中國大陸採購潛艇，採購預算為135億銖(約120億新台幣)，預算已獲泰國國會通過。

泰國所要購買的潛艦，將是大陸自製的元級S26T型柴電潛艦，先前詹氏防衛就報導大陸重新建造元級潛艦，就是與泰國軍售案有關。對於泰國而言，這是他們海軍水下戰力很重要的進步。泰國先前使用的潛艦是在二戰結束後不久，以接受日本退役艦的名義，取得數艘日本潛艦，由於艦狀不佳，在1970年就廢棄不用了，此後就再也沒操作過潛艦。

元級S26T型潛艦排水量為2,600噸，還配有絕氣密推進系統，可以使潛艦在水下逗留長達三個星期之久，泰國將會購買3艘，135億的總預算也包括相關武器系統秥，船員培訓課程等成本，預計在6年內可以服役。

泰國副總理兼國防部長普拉威(Prawit Wongsuwong)說，對於外界有人指責軍方採購潛艦沒有必要性，「買來只會閑置」。普拉威說，泰國海軍經過十年的研究，已論證泰國需要潛艦，泰國領海的自然資源十分豐富，特別是安達曼海域(泰國西部海域，亦稱緬甸海)，因此泰國必須具備保護資源與主權完整的實力，在周邊國家海軍實力逐步提升，並一都擁有潛艦的情況下，泰國當然也需要。他最後說民眾目前可能還不理解，但軍方會讓民間有時間瞭解並明白。

泰國對大陸的軍事武器採購量愈來愈多，先前泰國陸軍轉單向大陸採購100輛戰車，並且也考慮購買大陸的武裝直升機。泰國海軍也採購大陸的056型巡防艦，現在又將採購潛艦。除泰國以外，緬甸、孟加拉也都使用各種陸製武器，可見中國大陸在東南亞、南亞的影響力已進入軍事領域。

(中時電子報)