洗版車拚沒在怕 陸網民規模是一個歐洲

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大陸官方最新統計指出，截至2016年12月，中國大陸網民規模達7.31億人，相當於歐洲人口總量，網路普及率達53.2%。其中，有95.1%的中國大陸網民用手機上網。

人民網報導，大陸的中國互聯網絡信息中心發布第39次「中國互聯網絡發展狀況統計報告」。截至2016年12月，網民規模達7.31億人，相當於歐洲人口總量，網路普及率53.2%。中國大陸網民95.1%用手機上網。

報告指出，「.CN」域名總數達2061萬，年增25.9%，占中國域名總數比例為48.7%。「.中國」域名總數為47.4萬，年增34.4%。

報告顯示，中國大陸手機網民規模達6.95億人，成長率連3年超過10%。桌上型電腦、筆記型電腦的使用率均出現下降，手機不斷搶占其他個人上網設備的使用。1060125

(中央社)