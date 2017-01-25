葉菊蘭出任台灣觀光協會會長
台灣觀光協會今天召開董事會，全體董事一致通過推選葉菊蘭為會長。
葉菊蘭曾任立法委員、交通部部長、客委會主委、行政院政行務委員、行政院副院長、高雄市代理市長、總統府秘書長等要職。
葉菊蘭嫻熟觀光業務，尤其任職交通部長時，召開「21世紀台灣發展觀光新戰略國際會議」增加國際宣傳推廣預算，因當時的播種，台灣觀光以一步一腳印向前邁進，達到千萬觀光大國。
葉菊蘭感謝前會長賴瑟珍3年多來對協會的貢獻，帶領同仁們用創新的思維及服務的理念推動所有會務，包括在國際宣傳推廣、台灣美食展、台北國際旅展、海峽兩岸台北旅展、協助產業及加強會員服務等方面，都有顯著的成效。
她表示，將來要借重賴瑟珍的專業與長才，請她繼續和協會一起為台灣的觀光發展共同努力。1060125
(中央社)
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