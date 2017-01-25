政黨輪替衝擊 陸短期研修生人數10年來首度減少

受政治因素影響，在台中國短期研修生人數10年來首度減少！教育部公布105年大專校院境外學生人數，雖然整體而言，比去年增5076人、達11萬6416人，3年來成長率逾5成，但中國短期研修生卻比去年驟減1466人，教育部長潘文忠喊話，希望不讓政治因素干擾兩岸學生相互交流和學習的機會。

根據教育部統計數據，105年大專校院境外學生人數共11萬6416人，比去年增5076人，成長率4.56％，其中新南向國家學生有3萬1531人，前五名國家分別是馬來西亞、印尼、越南、泰國及印度。

學位生部分，105學年共有5萬1741人來台攻讀學位，比去年增5271人，且逐年增加，3年來成長率逾5成，若再細分，105年外國生成長1996人最多，僑生則成長1761人次之，中國學生則也增1514人；非學位生方面，以短期研習、學習華語、交換生等方式來台的學生共有6萬4,675人，整體較去年微幅減少195人。

國際司科長劉素妙表示，過去十年，中國短期研修生人數都一直快速成長，從95學年的448人，到了100年時有11227人、102年破兩萬，達21233人、103年破3萬，但105學年卻是10年來首度負成長，比去年驟減1466人，與政黨輪替的政治因素有關。

潘文忠表示，雖然陸生短期生有減少，但學位生人數穩定，且碩博生還有增加的趨勢，顯見陸生已經很習慣到台灣交朋友和學習，也希望兩岸繼續保持熱忱、開放的態度，不讓政治因素干擾雙邊學生互相學習的機會。

(中時)