政黨輪替衝擊 陸短期研修生人數10年來首度減少
受政治因素影響，在台中國短期研修生人數10年來首度減少！教育部公布105年大專校院境外學生人數，雖然整體而言，比去年增5076人、達11萬6416人，3年來成長率逾5成，但中國短期研修生卻比去年驟減1466人，教育部長潘文忠喊話，希望不讓政治因素干擾兩岸學生相互交流和學習的機會。
根據教育部統計數據，105年大專校院境外學生人數共11萬6416人，比去年增5076人，成長率4.56％，其中新南向國家學生有3萬1531人，前五名國家分別是馬來西亞、印尼、越南、泰國及印度。
學位生部分，105學年共有5萬1741人來台攻讀學位，比去年增5271人，且逐年增加，3年來成長率逾5成，若再細分，105年外國生成長1996人最多，僑生則成長1761人次之，中國學生則也增1514人；非學位生方面，以短期研習、學習華語、交換生等方式來台的學生共有6萬4,675人，整體較去年微幅減少195人。
國際司科長劉素妙表示，過去十年，中國短期研修生人數都一直快速成長，從95學年的448人，到了100年時有11227人、102年破兩萬，達21233人、103年破3萬，但105學年卻是10年來首度負成長，比去年驟減1466人，與政黨輪替的政治因素有關。
潘文忠表示，雖然陸生短期生有減少，但學位生人數穩定，且碩博生還有增加的趨勢，顯見陸生已經很習慣到台灣交朋友和學習，也希望兩岸繼續保持熱忱、開放的態度，不讓政治因素干擾雙邊學生互相學習的機會。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。